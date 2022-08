Pensioni, partiti a lavoro per non tornare alla Fornero: cosa cambierà (Di domenica 7 agosto 2022) Il 31 dicembre gli italiani saluteranno Quota 102, il regime transitorio che consente di andare in pensione con 64 anni e 38 anni di contributi. Ecco perché tra i primi compiti che spetteranno alla coalizione che vincerà le elezioni del prossimo 25 settembre ci sarà la riforma delle Pensioni. Pena il ritorno della legge Fornero e l’Inps ha già lanciato l’allarme per la sostenibilità del sistema previdenziale. Senza alcun intervento infatti dal 2023 si tornerà al testo che porta il nome del ministro del lavoro del governo Monti. Il che significa che si potrà lasciare il posto solo con 67 anni e 42 anni e 10 mesi di versamenti. La discussione sul possibile rinnovo di Quota 102 era stata programmata per l’autunno, ma la caduta del governo Draghi ha cambiato le carte in tavola. Anche se il nuovo esecutivo ... Leggi su quifinanza (Di domenica 7 agosto 2022) Il 31 dicembre gli italiani saluteranno Quota 102, il regime transitorio che consente di andare in pensione con 64 anni e 38 anni di contributi. Ecco perché tra i primi compiti che spetterannocoalizione che vincerà le elezioni del prossimo 25 settembre ci sarà la riforma delle. Pena il ritorno della leggee l’Inps ha già lanciato l’rme per la sostenibilità del sistema previdenziale. Senza alcun intervento infatti dal 2023 si tornerà al testo che porta il nome del ministro deldel governo Monti. Il che significa che si potrà lasciare il posto solo con 67 anni e 42 anni e 10 mesi di versamenti. La discussione sul possibile rinnovo di Quota 102 era stata programmata per l’autunno, ma la caduta del governo Draghi ha cambiato le carte in tavola. Anche se il nuovo esecutivo ...

