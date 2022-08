Peng Shuai, il mistero della tennista cinese s’infittisce sempre più (Di domenica 7 agosto 2022) Il mistero che ammanta la figura di Peng Shuai, tennista cinese del WTA, s’infittisce sempre più. La ragazza aveva denunciato di aver ricevuto molestie sessuali da un ex vicepresidente del Partito Comunista e, da quel momento, il suo calvario ha avuto inizio. È sparita dai radar facendo capolino solo per le Olimpiadi Invernali di Pechino. Cosa sta succedendo? Peng Shuai, il WTA è molto preoccupato: ripercorriamo la vicenda La sparizione dopo aver accusato di molestie sessuali un ex vicepresidente del Partito Comunista, Zhang Gaoli. Da quel momento, per un lungo periodo, la tennista si era praticamente volatilizzata dalle scene internazionali. Un mistero cupo che aveva conosciuto un bel raggio di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 agosto 2022) Ilche ammanta la figura didel WTA,più. La ragazza aveva denunciato di aver ricevuto molestie sessuali da un ex vicepresidente del Partito Comunista e, da quel momento, il suo calvario ha avuto inizio. È sparita dai radar facendo capolino solo per le Olimpiadi Invernali di Pechino. Cosa sta succedendo?, il WTA è molto preoccupato: ripercorriamo la vicenda La sparizione dopo aver accusato di molestie sessuali un ex vicepresidente del Partito Comunista, Zhang Gaoli. Da quel momento, per un lungo periodo, lasi era praticamente volatilizzata dalle scene internazionali. Uncupo che aveva conosciuto un bel raggio di ...

TennisWorldit : Peng Shuai, il mistero continua. La WTA: “Proviamo ancora inquietitudine”: La tennista cinese era apparsa in pubbli… - Ubitennis : Peng Shuai: la WTA si dichiara ancora preoccupata per la sua situazione - zazoomblog : Tennis la Wta ancora preoccupata per Shuai Peng: “Abbiamo richiesto un’indagine e la possibilità di incontrarla” -… - sportface2016 : Tennis, la #Wta ancora preoccupata per Shuai #Peng: “Abbiamo richiesto un’indagine e la possibilità di incontrarla” -