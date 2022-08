"Parla di Roberto Speranza?": Sgarbi tutto da godere, come asfalta Fratoianni | Guarda (Di domenica 7 agosto 2022) Nell'armata Brancaleone di Enrico Letta entra anche Nicola Fratoianni, la sinistra più spinta, il leader di Sinistra Italiana. Già, anche lui cacciato dentro all'alleanza, con buona pace di Carlo Calenda. E nella conferenza stampa in cui Letta, Fratoianni e Angelo Bonelli dei Verdi - ieri, sabato 6 agosto - hanno presentato il novello accrocchio, il leader di SI ha detto che l'obiettivo dell'accozzaglia è "impedire un governo di estrema destra. Evitare che la peggiore destra-destra della storia governi il Paese". Insomma, la ha sparata grossissima, come al solito. E contro Fratoianni ecco scendere in campo Vittorio Sgarbi, candidato per il centrodestra, il quale su Twitter ricorda quanto detto dal leader di Sinistra Italiana. E il critico d'arte aggiunge: "Allude, evidentemente, al ritorno ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Nell'armata Brancaleone di Enrico Letta entra anche Nicola, la sinistra più spinta, il leader di Sinistra Italiana. Già, anche lui cacciato dentro all'alleanza, con buona pace di Carlo Calenda. E nella conferenza stampa in cui Letta,e Angelo Bonelli dei Verdi - ieri, sabato 6 agosto - hanno presentato il novello accrocchio, il leader di SI ha detto che l'obiettivo dell'accozzaglia è "impedire un governo di estrema destra. Evitare che la peggiore destra-destra della storia governi il Paese". Insomma, la ha sparata grossissima,al solito. E controecco scendere in campo Vittorio, candidato per il centrodestra, il quale su Twitter ricorda quanto detto dal leader di Sinistra Italiana. E il critico d'arte aggiunge: "Allude, evidentemente, al ritorno ...

