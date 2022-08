Pallanuoto femminile, Sardinia Cup 2022: Spagna-Italia 11-9. Il Setterosa chiude con una sconfitta (Di domenica 7 agosto 2022) In vista degli Europei di Spalato continua il lavoro di Carlo Silipo con il Setterosa: la Nazionale Italiana di Pallanuoto femminile, a Sassari è tornata in acqua oggi, domenica 7 agosto, nella Sardinia Cup 2022, venendo sconfitta dalla Spagna, vittoriosa con il risultato di 11-9. Così il commissario tecnico Carlo Silipo al sito federale: “E’ stata una buona partita, forse la migliore di questo torneo, dopo i tre tempi contro l’Olanda. Molte cose ci stanno riuscendo come il lavoro sui pali con l’uomo in più, altre come i tiri dall’esterno un po’ meno. La gara di ieri contro l’Ungheria è stata una lezione da cui ripartire: le ragazze dopo il confronto di ieri erano contente di avere un’opportunità per rifarsi subito. Siamo venuti qua con un gruppo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) In vista degli Europei di Spalato continua il lavoro di Carlo Silipo con il: la Nazionalena di, a Sassari è tornata in acqua oggi, domenica 7 agosto, nellaCup, venendodalla, vittoriosa con il risultato di 11-9. Così il commissario tecnico Carlo Silipo al sito federale: “E’ stata una buona partita, forse la migliore di questo torneo, dopo i tre tempi contro l’Olanda. Molte cose ci stanno riuscendo come il lavoro sui pali con l’uomo in più, altre come i tiri dall’esterno un po’ meno. La gara di ieri contro l’Ungheria è stata una lezione da cui ripartire: le ragazze dopo il confronto di ieri erano contente di avere un’opportunità per rifarsi subito. Siamo venuti qua con un gruppo ...

