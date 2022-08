Pallanuoto femminile, Italia sconfitta dagli USA nella semifinali dei Mondiali juniores. Sfida all’Ungheria per il bronzo (Di domenica 7 agosto 2022) L’Italia ha perso la semifinale dei Mondiali juniores di Pallanuoto femminile. La nostra Nazionale è stata sconfitta per 18-9 dagli USA, grandi favoriti della vigilia che non hanno lasciato scampo alle azzurre nel match andato in scena a Belgrado (Serbia). Le americane hanno dominato il primo quarto (7-3) e a metà gara si sono trovate in vantaggio per 9-5, le ragazze del CT Giacomo Grassi non sono riuscite a controbattere nella seconda parte della Sfida e così domani torneranno in acqua per affrontare l’Ungheria (9-10 contro la Grecia) nell’incontro che metterà in palio la medaglia di bronzo. Ricordiamo i nomi delle tredici atlete convocate per questa rassegna iridata di categoria: Helga Santapaola, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) L’ha perso la semifinale deidi. La nostra Nazionale è stataper 18-9USA, grandi favoriti della vigilia che non hanno lasciato scampo alle azzurre nel match andato in scena a Belgrado (Serbia). Le americane hanno dominato il primo quarto (7-3) e a metà gara si sono trovate in vantaggio per 9-5, le ragazze del CT Giacomo Grassi non sono riuscite a controbattereseconda parte dellae così domani torneranno in acqua per affrontare l’Ungheria (9-10 contro la Grecia) nell’incontro che metterà in palio la mea di. Ricordiamo i nomi delle tredici atlete convocate per questa rassegna iridata di categoria: Helga Santapaola, ...

