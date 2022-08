Palermo | Corini è il nuovo allenatore

Gazzetta_it : Il Palermo ha scelto: Corini è il nuovo tecnico, ha firmato un biennale #calciomercato - DiMarzio : #SerieB | @Palermofficial, #Corini è ufficialmente il nuovo allenatore rosanero - DiMarzio : #SerieB I @palermocalcioit, il prossimo allenatore sarà #Corini - ilSicilia : #Sport #calcio Calcio: Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo - giusyoni : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Il Palermo ha scelto: Eugenio Corini è il nuovo allenatore ?? -

Eugenioè il nuovo allenatore dele prende il posto del dimissionario Silvio Baldini. L'allenatore, che ha firmato un contratto biennale, sarà presentato martedì alle 11 allo stadio "Barbera". ......la Serie B! La società rosanero ha optato per un tecnico che conosce bene la città e l'ambiente: secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', è fatta per il ritorno di Eugenio. ...(ANSA) - ROMA, 07 AGO - Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo e prende il posto del dimissionario Silvio Baldini. L'allenatore, che ...Il Palermo riparte da Eugenio Corini dopo la sconfitta per 3-0 nel match di Coppa Italia con il Torino e le dimissioni presentate lo scorso 27 Luglio da Silvio Baldini, artefice del ritorno in Serie B ...