Palermo, c’è l’ufficialità: Eugenio Corini è il nuovo allenatore (Di domenica 7 agosto 2022) Eugenio Corini è il nuovo allenatore del Palermo. L’ex Brescia ha firmato un contratto biennale con i rosanero ed è atteso in città nella giornata di oggi. Sarà lui, dunque, a raccogliere l’eredità di Silvio Baldini. Questo il comunicato ufficiale del club siciliano: “Il Palermo FC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Eugenio Corini. L’allenatore bresciano torna così a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007) e una breve esperienza in panchina (2016-2017). Corini ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso a Palermo già per la giornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022)è ildel. L’ex Brescia ha firmato un contratto biennale con i rosanero ed è atteso in città nella giornata di oggi. Sarà lui, dunque, a raccogliere l’eredità di Silvio Baldini. Questo il comunicato ufficiale del club siciliano: “IlFC comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a. L’bresciano torna così a far parte della famiglia rosanero dopo 4 anni da calciatore e capitano (2003-2007) e una breve esperienza in panchina (2016-2017).ha firmato un contratto biennale con il club ed è atteso agià per la giornata di oggi. Verrà presentato alla stampa martedì 9 agosto alle 11, nella sala stampa ...

