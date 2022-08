(Di domenica 7 agosto 2022) Ile le nostreriguardanti Hellas(1-4), sfida valevole per i trentaduesimi di finale della. La compagine scaligera, militante nel campionato di Serie A e tra le più piacevoli sorprese della stagione scorsa, è caduta nella trappola barese nell’arco dei 90? regolamentari. Gol del vantaggio veneto esattamente al 16?, con Lasagna protagonista grazie a un tap-in autorevole a tu per tu con Caprile, dopo un precedente tentativo pericoloso del compagno Henry; reazione rabbiosa della compagine corsara e uno-due letale sul finire del tempo: a segno prima Folorunsho e poi Cheddira; difesa delcolpevolmente ‘leggera’ e distratta in entrambe le occasioni. Tris barese con ancora il ...

SPORTFACE.IT

Lunedì 15 agosto alle ore 18:30 va in scena- Napoli, sfida della prima giornata della Serie A 2022/2023. Inizia con la difficile ... Sportface vi racconterà il match in tempo reale con, ...Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale, lee le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale Scopriamolo insieme a partire dal 1 .- ... Pagelle Verona-Bari 1-4: voti, tabellino, ammonizioni e gol Coppa Italia 2022/2023 Serie A 2022/2023, prima giornata: come vedere in diretta tv e streaming Verona-Napoli, gli orari e il programma Sky e Dazn ...La compagine di Luciano Spalletti non è andata oltre lo 0-0 contro l'Esplanyol. Ecco le pagelle della redazione di Canale Otto.