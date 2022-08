Ornella Muti confessa dopo anni: "Volevano farmi abortire..", il mistero sul padre di Naike Rivelli (Di domenica 7 agosto 2022) In una recente intervista, Ornella Muti ha parlato della sua vita professionale, della gravidanza e del mistero che avvolge l'identità dell'uomo con cui ha concepito la sua primogenita, Naike Rivelli. Naike Rivelli è figlia di Ornella Muti. L’attrice italiana non ha mai svelato l’identità del padre della sua primogenita. La stessa Rivelli credeva che il vero padre fosse José Luis Bermúdez de Castro Acaso, produttore spagnolo. dopo un test del Dna, però, la Rivelli ha scoperto di non essere figlia di de Castro. Una scoperta di pochi anni fa, che non ha lasciato distaccata la ragazza. La Rivelli ha infatti dichiarato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 7 agosto 2022) In una recente intervista,ha parlato della sua vita professionale, della gravidanza e delche avvolge l'identità dell'uomo con cui ha concepito la sua primogenita,è figlia di. L’attrice italiana non ha mai svelato l’identità deldella sua primogenita. La stessacredeva che il verofosse José Luis Bermúdez de Castro Acaso, produttore spagnolo.un test del Dna, però, laha scoperto di non essere figlia di de Castro. Una scoperta di pochifa, che non ha lasciato distaccata la ragazza. Laha infatti dichiarato ...

