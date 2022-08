Notte di battaglia a Gaza. I palestinesi uccisi nei raid israeliani salgono a 32, tra cui 6 bambini. Intercettati i razzi diretti su Israele (Di domenica 7 agosto 2022) Sono saliti a 32 i morti nella striscia di Gaza in conseguenza dei bombardamenti da parte di Israele. Tra questi anche sei bambini. Oltre 250 le persone rimaste ferite. Spenta l’unica centrale elettrica della zona. È il provvisorio bilancio di una Notte di scontri che seguono l’inizio dell’operazione “Braking dawn” avviata dall’esercito israeliano venerdì scorso. Israele ritiene che il bombardamento abbia permesso di eliminare 15 militanti della jihad islamica tra cui Tayassir al-Jabari, comandante della zona settentrionale della Striscia, e Khaled Mansour, comandante della zona meridionale. Israele definisce “preventiva” l’azione in corso e diretta contro la Jihad islamica piuttosto che nei confronti di Hamas. Israele ha attaccato finora 140 obiettivi nella striscia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 7 agosto 2022) Sono saliti a 32 i morti nella striscia diin conseguenza dei bombardamenti da parte di. Tra questi anche sei. Oltre 250 le persone rimaste ferite. Spenta l’unica centrale elettrica della zona. È il provvisorio bilancio di unadi scontri che seguono l’inizio dell’operazione “Braking dawn” avviata dall’esercito israeliano venerdì scorso.ritiene che il bombardamento abbia permesso di eliminare 15 militanti della jihad islamica tra cui Tayassir al-Jabari, comandante della zona settentrionale della Striscia, e Khaled Mansour, comandante della zona meridionale.definisce “preventiva” l’azione in corso e diretta contro la Jihad islamica piuttosto che nei confronti di Hamas.ha attaccato finora 140 obiettivi nella striscia ...

