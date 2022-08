Notte bianca Fiumicino 2022, Cristina D'Avena regina della terza tappa: 15mila presenze (Di domenica 7 agosto 2022) Cristina D'Avena a Passoscuro Roma, 7 agosto 2022 " Ha fatto il pieno di presenze la Notte bianca di Passoscuro , oltre 15mila persone sono arrivate sul litorale nord di Fiumicino per assistere al ... Leggi su quotidiano (Di domenica 7 agosto 2022)D'a Passoscuro Roma, 7 agosto" Ha fatto il pieno diladi Passoscuro , oltrepersone sono arrivate sul litorale nord diper assistere al ...

cuba98w : RT @Dio: Mi sono messo in viaggio per la Puglia nella domenica dell'Esodo, che qua la coerenza è tutto. Ci vediamo stasera a Corigliano D'O… - massimo_san : RT @Dio: Mi sono messo in viaggio per la Puglia nella domenica dell'Esodo, che qua la coerenza è tutto. Ci vediamo stasera a Corigliano D'O… - annaBusca : RT @Dio: Mi sono messo in viaggio per la Puglia nella domenica dell'Esodo, che qua la coerenza è tutto. Ci vediamo stasera a Corigliano D'O… - ilfaroonline : Grande successo per la Notte Bianca di Passoscuro: oltre 15mila presenze - Dio : Mi sono messo in viaggio per la Puglia nella domenica dell'Esodo, che qua la coerenza è tutto. Ci vediamo stasera a… -