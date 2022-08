Non solo Raspadori, il Napoli pensa ad un altro colpo dal Sassuolo: costa 40 milioni! (Di domenica 7 agosto 2022) Non c’è solo Giacomo Raspadori nei pensieri di mercato di Cristiano Giuntoli sull’asse tra Napoli e Sassuolo. Con il probabile addio imminente di Fabian Ruiz, in direzione Paris Saint Germain, il ds azzurro è al lavoro per cercare un centrocampista che possa sostituirlo a dovere. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, il Napoli avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi, giovane centrocampista del Sassuolo che si è messo in mostro nel corso dell’ultima stagione. FLORENCE, ITALY – MAY 27: Davide Frattesi of Italy poses during an official portrait session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on May 27, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Il calciatore era stato cercato con insistenza dalla Roma, che ha poi virato su colpi di ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 7 agosto 2022) Non c’èGiacomonei pensieri di mercato di Cristiano Giuntoli sull’asse tra. Con il probabile addio imminente di Fabian Ruiz, in direzione Paris Saint Germain, il ds azzurro è al lavoro per cercare un centrocampista che possa sostituirlo a dovere. Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, ilavrebbe messo nel mirino Davide Frattesi, giovane centrocampista delche si è messo in mostro nel corso dell’ultima stagione. FLORENCE, ITALY – MAY 27: Davide Frattesi of Italy poses during an official portrait session at Centro Tecnico Federale di Coverciano on May 27, 2022 in Florence, Italy. (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Il calciatore era stato cercato con insistenza dalla Roma, che ha poi virato su colpi di ...

matteosalvinimi : Altro che problemi degli Italiani, a sinistra pensano solo alle poltrone (che tanto non avranno).… - matteosalvinimi : “Non è un accordo per governare” confessa Letta, appena dopo aver firmato il patto elettorale coi Verdi e Sinistra… - lucianonobili : Ma non è un’indecenza chiamare in causa la Costituzione per giustificare accordi in cui non si condivide pressoché… - nicola41352491 : @pdnetwork Per me potete solo fare un’analisi profonda di cosa siete diventati , di sinistra non avete più niente ,… - Stefano15067453 : RT @sardum: Ma figurati, non è niente... solo un piccolo incendio... -