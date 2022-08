Niente patente, niente cane: l’ultima decisione del paese europeo in nome della sicurezza (Di domenica 7 agosto 2022) Nel cuore dell’Europa è arrivata una nuova licenza per poter avere un cane. Ma di cosa si tratta e cosa implica? Avere un cane non è semplice. Proprio per questo, solo in Italia si registrano diversi casi, soprattutto in estate, di abbandono dei nostri amici a quattro zampe. Un compagno di vita diventa improvvisamente un L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 7 agosto 2022) Nel cuore dell’Europa è arrivata una nuova licenza per poter avere un. Ma di cosa si tratta e cosa implica? Avere unnon è semplice. Proprio per questo, solo in Italia si registrano diversi casi, soprattutto in estate, di abbandono dei nostri amici a quattro zampe. Un compagno di vita diventa improvvisamente un L'articolo NewNotizie.it.

salramon : Con questa tifoseria non si vincerà mai niente anche perché non ci sarà un secondo #d10s …. Consiglio: cambiate squ… - giammari59 : RT @ilruttosovrano: Salvini contro le baby gang: “Niente patente a 18 anni per chi si comporta male”, se poi guideranno lo stesso la macchi… - Sfonda2 : RT @ilruttosovrano: Salvini contro le baby gang: “Niente patente a 18 anni per chi si comporta male”, se poi guideranno lo stesso la macchi… - legillimens_x : @oldcardig4n ti capisco. io ho la patente da cinque ma non me la sento di uscire fuori dalla città, ho un’irraziona… - Destradipopolo : L’IMPERDIBILE RICETTA DI #SALVINI CONTRO LE BABY GANG: “PER CHI SI COMPORTA MALE, NIENTE PATENTE A 18 ANNI” SI SCAT… -