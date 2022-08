Nico Schulz nella bufera: il calciatore del Dortmund denunciato per violenze sulla fidanzata incinta (Di domenica 7 agosto 2022) Una brutta vicenda ha condizionato le ultime ore del Borussia Dortmund, il calciatore Nico Schulz è stato denunciato. Il club tedesco ha iniziato bene la stagione con il successo all’esordio contro il Leverkusen con il gol dopo 10 minuti di Reus. il difensore è accusato di violenze domestiche. Schulz è finito nell’occhio del ciclone per una vicenda che non riguarda il mondo del calcio. Il tedesco avrebbe preso a calci la pancia dell’ex compagna incinta, la polizia ha perquisito l’abitazione alla ricerca delle prove. La notizia è stata riportata dalla Bild che sarebbe in possesso di mail, foto e chat che testimoniano le presunte 7 aggressioni. Il Dortmund ha comunicato che “fino a oggi non eravamo a conoscenza delle indagini relative a ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 agosto 2022) Una brutta vicenda ha condizionato le ultime ore del Borussia, ilè stato. Il club tedesco ha iniziato bene la stagione con il successo all’esordio contro il Leverkusen con il gol dopo 10 minuti di Reus. il difensore è accusato didomestiche.è finito nell’occhio del ciclone per una vicenda che non riguarda il mondo del calcio. Il tedesco avrebbe preso a calci la pancia dell’ex compagna, la polizia ha perquisito l’abitazione alla ricerca delle prove. La notizia è stata riportata dalla Bild che sarebbe in possesso di mail, foto e chat che testimoniano le presunte 7 aggressioni. Ilha comunicato che “fino a oggi non eravamo a conoscenza delle indagini relative a ...

