Nessuno tocchi la Cina: oltre quattromila i missili sganciati sull'Ucraina, nemmeno uno ha colpito infrastrutture di Pechino. I russi sono passati da sparare a tutti,civili compresi,senza alcuna mira,a precisi chirurghi bellici.

Alpinismo, lo studio: "Messner non ha scalato tutti i 14 Ottomila". Lui: "Ridicolo" Una furia.l'Annapurna a Reinhold Messner (78 anni a settembre) e a chi vuole cancellargli l'impresa di essere stato il primo uomo ad avere raggiunto i quattordici Ottomila, meta e vanto di tutti ...... infermiere aggredito e picchiato all'Ospedale di Avellino Come riferito da un collega e pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazioneIppocrate, il paziente in questione '... Nessuno tocchi la Cina: oltre quattromila i missili sganciati sull'Ucraina, nemmeno uno ha colpito infrastrutture di Pechino Uno studioso tedesco sostiene che lo scalatore si fermò cinque metri più in basso. La replica: "Cattiverie da parte di chi non è mai salito in vetta" ...Ancora violenza nel pronto soccorso dell'Azienda ospedaliera Moscati di Avellino. L'altro giorno, un infermiere in servizio al triage è stato aggredito «prima verbalmente poi ...