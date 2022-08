Nelle sale “Sposa in rosso”, la nuova commedia corale di Gianni Costantino (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA – È arrivata Nelle sale italiane il 4 agosto, distribuita da Adler Entertainment, “Sposa in rosso”, la nuova commedia corale di Gianni Costantino. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l’attrice Sarah Felberbaum e lo spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso. Sposa IN rosso, scritto da Gianni Costantino con Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, nasce come una crime story e si trasforma in una commedia frizzante per poi esplodere in una originale e appassionante storia d’amore, quella di Roberta ... Leggi su lopinionista (Di domenica 7 agosto 2022) ROMA – È arrivataitaliane il 4 agosto, distribuita da Adler Entertainment, “in”, ladi. Il film, prodotto da Fenix Entertainment e Vision Distribution vede come protagonisti l’attrice Sarah Felberbaum e lo spagnolo Eduardo Noriega, affiancati da Massimo Ghini, Anna Galiena, Cristina Donadio, Dino Abbrescia, Maurizio Marchetti e Roberta Giarrusso.IN, scritto dacon Lorenzo Ciorcalo e Francesca Scialanca, nasce come una crime story e si trasforma in unafrizzante per poi esplodere in una originale e appassionante storia d’amore, quella di Roberta ...

LaVeritaWeb : È salita alle stelle la tensione in #Kosovo nelle scorse ore. E il rischio di una nuova crisi internazionale sembra… - FBiasin : Con l’imminente arrivo di #Wijnaldum la #Roma sale di molto nelle graduatorie virtuali del campionato. E allora pr… - Lopinionista : Nelle sale 'Sposa in rosso', la nuova commedia corale di Gianni Costantino - andgiamb : @Oxus_ Venticinque anni fa colorava la mia solitudine... un quarto di secolo in cui 'Va da se', vibra che ti brucia… - silviabacocco : RT @luigimaccaro: La Regione Lazio inciampa nelle slot machine. Con il solo voto contrario del consigliere Paolo Ciani @ROMA_News viene abr… -