Nato, energia, agenda Draghi e rapporto con il M5S: l'accordo bluff tra Sinistra Italiana e Azione (Di domenica 7 agosto 2022) Enrico Letta lo dice chiaramente. L'accordo tra Pd, Sinistra Italiana ed Europa Verde non serve a governare, ma solo a limitare numericamente la futura maggioranza del centrodestra. Viva la sincerità. La debolezza del centroSinistra e il fallimento del campo largo hanno creato un matrimonio d'interessi, nozze senza amore con la sola finalità di limitare la vittoria elettorale del centrodestra. Perché con alleati del genere Letta non pensa neanche di governare. E, del resto, come potrebbe? La coalizione messa insieme dal segretario Pd mette insieme Azione e +Europa di Carlo Calenda ed Emma Bonino, con Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni ed Europa Verde di Angelo Bonelli. Liberaldemocratici da una parte e rossoverdi dall'altra. I cui programmi non potrebbero essere ... Leggi su iltempo (Di domenica 7 agosto 2022) Enrico Letta lo dice chiaramente. L'tra Pd,ed Europa Verde non serve a governare, ma solo a limitare numericamente la futura maggioranza del centrodestra. Viva la sincerità. La debolezza del centroe il fallimento del campo largo hanno creato un matrimonio d'interessi, nozze senza amore con la sola finalità di limitare la vittoria elettorale del centrodestra. Perché con alleati del genere Letta non pensa neanche di governare. E, del resto, come potrebbe? La coalizione messa insieme dal segretario Pd mette insiemee +Europa di Carlo Calenda ed Emma Bonino, condi Nicola Fratoianni ed Europa Verde di Angelo Bonelli. Liberaldemocratici da una parte e rossoverdi dall'altra. I cui programmi non potrebbero essere ...

