Napoli, Zielinski: “Lavorato alla grande in ritiro. Ora i 3 punti con il Verona” (Di domenica 7 agosto 2022) Piotr Zielinsky è intervenuto sul canale facebook del club azzurro al termine dell’accesissimo match amichevole contro l’Espanyol. Piotr Zielinski è sceso in campo nei secondi quarantacinque minuti dell’accesissima sfida tra Napoli ed Espanyol, terminata 0-0. A fine gara, il polacco è intervenuto sul canale facebook ufficiale del club azzurro. Napoli, Zielinski: “In ritiro abbiamo fatto un grande lavoro. Ora, obiettivo Verona” “E’ stato un ritiro di grande lavoro e concentrazione – ha detto Zielinski -. Ci siamo allenati davvero bene. Ora potremo usufruire di due giorni di riposo per recuperare le forze e mettere nel mirino l’esordio in campionato di Verona contro l’Hellas“. Il campionato di Serie A ... Leggi su napolipiu (Di domenica 7 agosto 2022) Piotr Zielinsky è intervenuto sul canale facebook del club azzurro al termine dell’accesissimo match amichevole contro l’Espanyol. Piotrè sceso in campo nei secondi quarantacinque minuti dell’accesissima sfida traed Espanyol, terminata 0-0. A fine gara, il polacco è intervenuto sul canale facebook ufficiale del club azzurro.: “Inabbiamo fatto unlavoro. Ora, obiettivo” “E’ stato undilavoro e concentrazione – ha detto-. Ci siamo allenati davvero bene. Ora potremo usufruire di due giorni di riposo per recuperare le forze e mettere nel mirino l’esordio in campionato dicontro l’Hellas“. Il campionato di Serie A ...

