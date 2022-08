(Di domenica 7 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAltrisulsono statiin questa prima settimana di agosto sul territorio del Comune di. Le zone interessate sono state: Metro– Piazzale V. Tecchio, Piazza San Luigi, IV Lotto rione Luzzatti, Lotto 1 Centro Direzionale, Via Edoardo Nicolardi, Colli Aminei-Pietravalle, Via Mario Pomilio 33, Piazza Sannazzaro, Zona aeroporto Capodichino, Via Oreste Salomone, Divisione Siena Cavalleggeri. La mappa georeferenziata pubblicata sul sito del Comune direndiconta 261 lavorazioni complessive concluse ad oggi dal gennaio 2022: Agli– si legge in una nota del Comune – coordinati dall’assessorato alla Salute e al ...

A sostenere De Luca, scende in campo il Comune di Salerno , con il sindaco Vincenzo. In una ... Gli sbarchi vengonoe dai controlli sanitari si accertano 50 casi di migranti positivi al ... Napoli, ultimati dieci interventi di verde urbano: dai Campi Flegrei fino all'aeroporto Altri dieci interventi sul verde urbano sono stati ultimati in questa prima settimana di agosto sul territorio del Comune di Napoli. Le zone interessate sono state: Metro Campi Flegrei ...