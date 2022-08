Napoli, SportMediaset: “Si parla anche per Frattesi con il Sassuolo” (Di domenica 7 agosto 2022) Napoli Frattesi- Il Napoli continua il suo precampionato in vista dei prossimi impegni da svolgere. Ieri, i Partenopei hanno pareggiato 0-0 contro l’Espanyol in una gara molto dura e piena di falli. Il Napoli è una delle squadre più attive sul mercato in entrata, questa settimana sarà molto calda, per provare a riportare entusiasmo nella piazza Partenopea. L’asse che potrebbe portare Giacomo Raspadori in Azzurro è davvero in fase avanzata, in serata ci sarà un ulteriore call tra Giuntoli e Carnevali. Futuro ancora incerto per Davide Frattesi, il centrocampista del Sassuolo è corteggiato dal Milan, alle prese con l’infortunio di Tonali, e dal Napoli. Il club azzurro sta trattando Fabian Ruiz con il Psg e Frattesi è da tempo è sul taccuino del ds ... Leggi su seriea24 (Di domenica 7 agosto 2022)- Ilcontinua il suo precampionato in vista dei prossimi impegni da svolgere. Ieri, i Partenopei hanno pareggiato 0-0 contro l’Espanyol in una gara molto dura e piena di falli. Ilè una delle squadre più attive sul mercato in entrata, questa settimana sarà molto calda, per provare a riportare entusiasmo nella piazza Partenopea. L’asse che potrebbe portare Giacomo Raspadori in Azzurro è davvero in fase avanzata, in serata ci sarà un ulteriore call tra Giuntoli e Carnevali. Futuro ancora incerto per Davide, il centrocampista delè corteggiato dal Milan, alle prese con l’infortunio di Tonali, e dal. Il club azzurro sta trattando Fabian Ruiz con il Psg eè da tempo è sul taccuino del ds ...

