Napoli, Spalletti zittisce la panchina dell’Espanyol: Ecco la frase (Di domenica 7 agosto 2022) Spalletti ha zittito la panchina dell’Espanyol durante l’amichevole di Castel di Sangro contro il suo Napoli. Luciano Spalletti si è rivolto alla panchina dell’Espanyol che, sul finire della partita amichevole contro il Napoli, si era alzata all’unisono per protestare dopo un intervento falloso subito dalla formazione iberica: “Quarantacinque falli a 10 nel primo tempo sono stati fatti, state seduti e in silenzio!” na partita tesissima, che ha visto anche Aurelio De Laurentiis, in panchina al fianco di Spalletti andare a protestare con quarto uomo e arbitro (il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano) dopo due entratacce (e altrettanti cartellini gialli sventolati, rispettivamente a Vinicius e Cabrera) ai ... Leggi su napolipiu (Di domenica 7 agosto 2022)ha zittito ladurante l’amichevole di Castel di Sangro contro il suo. Lucianosi è rivolto allache, sul finire della partita amichevole contro il, si era alzata all’unisono per protestare dopo un intervento falloso subito dalla formazione iberica: “Quarantacinque falli a 10 nel primo tempo sono stati fatti, state seduti e in silenzio!” na partita tesissima, che ha visto anche Aurelio De Laurentiis, inal fianco diandare a protestare con quarto uomo e arbitro (il signor Gabriele Scatena della sezione di Avezzano) dopo due entratacce (e altrettanti cartellini gialli sventolati, rispettivamente a Vinicius e Cabrera) ai ...

Corriere : Spalletti: «Non è vero che sono antipatico, sposerei uno come me. Totti e Ilary? Mi dispiace» - antonio_gaito : Tutte uguali le amichevole del Napoli contro squadre operaie senza qualità e gioco. Pochissime indicazioni per Spal… - sportmediaset : Spalletti e il mercato del Napoli: 'Rosa incompleta, ma attendo fiducioso' #spalletti #napoli - anperillo : RT @anperillo: “Se mi aspetto #Raspadori e il portiere? Secondo me se lo aspetta la dirigenza, perché la squadra è incompleta, per cui lo s… - AleSantacroce97 : RT @lucacerchione: #Spalletti: “Portiere e #Raspadori? Non me li aspetto io, se li aspetta la società perché sa che la rosa è incompleta”.… -