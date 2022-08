Napoli, Sky: “Fabian Ruiz nel mirino del Psg” (Di domenica 7 agosto 2022) Napoli Ruiz- Il Napoli ha ufficialmente terminato il ritiro a Castel di Sangro, i Partenopei hanno concluso il soggiorno in Abbruzzo con un pareggio per 0-0 contro l’Espanyol. Ora, occhio al mercato in entrata. Sarà la settimana più calda per i Partenopei, quella che avvicina al debutto in Serie A, a Ferragosto contro il Verona alle 18:30. Il Napoli, ha perso le sue colonne portanti storiche e, probabilmente, perderà anche Fabian Ruiz. Il Psg stamane ha confermato l’interesse per il fantasista Spagnolo che, è in scadenza di contratto nel 2023. Il Napoli ha aperto alla cessione proprio perchè non vuole perdere a 0 il giocatore e almeno guadagnarci, visto il rifiuto del rinnovo del contratto. Il club Francese ha offerto 25 milioni di euro di base fissa più qualche ... Leggi su seriea24 (Di domenica 7 agosto 2022)- Ilha ufficialmente terminato il ritiro a Castel di Sangro, i Partenopei hanno concluso il soggiorno in Abbruzzo con un pareggio per 0-0 contro l’Espanyol. Ora, occhio al mercato in entrata. Sarà la settimana più calda per i Partenopei, quella che avvicina al debutto in Serie A, a Ferragosto contro il Verona alle 18:30. Il, ha perso le sue colonne portanti storiche e, probabilmente, perderà anche. Il Psg stamane ha confermato l’interesse per il fantasista Spagnolo che, è in scadenza di contratto nel 2023. Ilha aperto alla cessione proprio perchè non vuole perdere a 0 il giocatore e almeno guadagnarci, visto il rifiuto del rinnovo del contratto. Il club Francese ha offerto 25 milioni di euro di base fissa più qualche ...

