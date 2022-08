Napoli, il caso del commerciante ammanettato e portato nell’auto della polizia. Il 22enne denuncia: «Mi hanno chiamato cinese di m***» – Il video (Di domenica 7 agosto 2022) È diventato virale un video di Chen Chaohao, 22 anni, titolare di un negozio di Frattamaggiore, nel Napoletano, in cui viene aggredito dalla polizia. Come riporta il Mattino, nel filmato, ripreso dalle telecamere e diffuso dal ragazzo sul suo account Instagram, si vedono le autorità che lo scaraventano in macchina mentre lui continua a urlare per chiedere aiuto. Poi, grazie all’intervento di una connazionale, esce dalla volante, ma viene placcato a terra con il volto rivolto sul cemento. Il ragazzo, secondo quanto ha mostrato sui suoi canali social, ha riportato diversi lividi dopo lo scontro con gli agenti. La Questura di Napoli al momento non avrebbe aggiunto commenti alla vicenda, spiegando che per ora il ragazzo risulta indagato per resistenza pubblico ufficiale. Visualizza questo post su ... Leggi su open.online (Di domenica 7 agosto 2022) È diventato virale undi Chen Chaohao, 22 anni, titolare di un negozio di Frattamaggiore, nel Napoletano, in cui viene aggredito dalla. Come riporta il Mattino, nel filmato, ripreso dalle telecamere e diffuso dal ragazzo sul suo account Instagram, si vedono le autorità che lo scaraventano in macchina mentre lui continua a urlare per chiedere aiuto. Poi, grazie all’intervento di una connazionale, esce dalla volante, ma viene placcato a terra con il volto rivolto sul cemento. Il ragazzo, secondo quanto ha mostrato sui suoi canali social, ha ridiversi lividi dopo lo scontro con gli agenti. La Questura dial momento non avrebbe aggiunto commenti alla vicenda, spiegando che per ora il ragazzo risulta indagato per resistenza pubblico ufficiale. Visualizza questo post su ...

AlfredoPedulla : La lista perfetta del #Napoli è: #Kepa, #LoCelso, #Raspadori e #Simeone. In qualche caso è pratica più che teoria,… - Dario_Paparo : @erosazzurro @LuigiLuc1926 @Napoli_Report @DiMarzio Ma sei georgiano per caso? - itzzzmat : “IL NAPOLI HA UNA PROGRAMMAZIONE, NON IMPROVVISA” mettiamo caso fosse così, non giustifica una programmazione di me… - Officialsscn26 : #Fabian il rinnovo è sempre più lontano ed ora il @PSG_inside vuole far sul serio ma il #Napoli spera in caso di po… - Azzurra47097501 : La finestra di mercato in sé è oscena essendo aperta a campionato in corso, ciò detto chiudere prima le nostre oper… -