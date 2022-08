Napoli, Fabian Ruiz tra Psg e Manchester United: per gli inglesi alternativa a De Jong (Di domenica 7 agosto 2022) Fabian Ruiz sembrerebbe in procinto di lasciare il Napoli, al termine di un’esperienza tutto sommato positiva e utile per mostrare il suo talento in tutta Europa. Il centrocampista spagnolo è infatti finito nel mirino di top club come Paris Saint-Germain e Manchester United grazie al suo mancino vellutato; i francesi sarebbero vicini all’accordo con il calciatore, in scadenza a giugno prossimo, mentre gli inglesi sarebbero pronti ad affondare il colpo qualora non si concretizzasse la complessa pista Frenkie De Jong. Luis Campos, noto dirigente del Psg, ha proposto un invitante quinquennale da cinque milioni di euro a stagione; interesse del Manchester United, però, gradualmente più vivo e dunque scenario ancora aperto per ciò che ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022)sembrerebbe in procinto di lasciare il, al termine di un’esperienza tutto sommato positiva e utile per mostrare il suo talento in tutta Europa. Il centrocampista spagnolo è infatti finito nel mirino di top club come Paris Saint-Germain egrazie al suo mancino vellutato; i francesi sarebbero vicini all’accordo con il calciatore, in scadenza a giugno prossimo, mentre glisarebbero pronti ad affondare il colpo qualora non si concretizzasse la complessa pista Frenkie De. Luis Campos, noto dirigente del Psg, ha proposto un invitante quinquennale da cinque milioni di euro a stagione; interesse del, però, gradualmente più vivo e dunque scenario ancora aperto per ciò che ...

