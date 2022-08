Napoli, Di Marzio: “Si lavora a cottura lenta per Raspadori” (Di domenica 7 agosto 2022) Napoli Raspadori- Il Napoli ha terminato ieri in serata, con il pareggio per 0-0 contro la dura Espnayol, il ritiro a Castel di Sangro. Da domani i Partenopei, ritorneranno a Castelvolturno per la preparazione in vista della Serie A. Uno degli obbiettivi principali per il reparto offensivo per i Partenopei, è inevitabilmente, Giacomo Raspadori. Il Sassuolo chiede 35 milioni circa più commissioni per gli agenti, il Napoli momentaneamente ha fermato la sua offerta sui 30 milioni di euro. Venerdì l’A.D del Sassuolo, Carnevali, si è incontrato a Rivisindoli con Giuntoli per parlare del suo assistito. C’è stata solo un incontro interlocutorio per poi mettere le basi per provare ad andare avanti nella trattativa. Stamane sul suo blog di mercato, l’insider di mercato Gianluca Di Marzio, ci ... Leggi su seriea24 (Di domenica 7 agosto 2022)- Ilha terminato ieri in serata, con il pareggio per 0-0 contro la dura Espnayol, il ritiro a Castel di Sangro. Da domani i Partenopei, ritorneranno a Castelvolturno per la preparazione in vista della Serie A. Uno degli obbiettivi principali per il reparto offensivo per i Partenopei, è inevitabilmente, Giacomo. Il Sassuolo chiede 35 milioni circa più commissioni per gli agenti, ilmomentaneamente ha fermato la sua offerta sui 30 milioni di euro. Venerdì l’A.D del Sassuolo, Carnevali, si è incontrato a Rivisindoli con Giuntoli per parlare del suo assistito. C’è stata solo un incontro interlocutorio per poi mettere le basi per provare ad andare avanti nella trattativa. Stamane sul suo blog di mercato, l’insider di mercato Gianluca Di, ci ...

