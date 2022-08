Napoli, c’è ottimismo per Raspadori: si muove De Laurentiis, le ultime (Di domenica 7 agosto 2022) La trattativa tra Napoli e Sassuolo per Giacomo Raspadori può sbloccarsi nelle prossime ore. Filtra ottimismo, le ultime Il Napoli insiste e si prepara ad un nuovo assalto per Giacomo Raspadori. Negli ultimi giorni non ci sono stati i passi in avanti che ci si aspettava, anche perchè la distanza tra la squadra azzurra ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 agosto 2022) La trattativa trae Sassuolo per Giacomopuò sbloccarsi nelle prossime ore. Filtra, leIlinsiste e si prepara ad un nuovo assalto per Giacomo. Negli ultimi giorni non ci sono stati i passi in avanti che ci si aspettava, anche perchè la distanza tra la squadra azzurra ed Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

