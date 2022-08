(Di domenica 7 agosto 2022) Duedihard sui loro siti internet, e sono state. Non accade in Italia né in Europa, ma in(Birmania), Paese in cui la Giunta militare non perdona ormai più niente dal punto di vista dei contenuti a sfondo sessuale, da quando ha preso il potere l’anno scorso destituendo Aung San Suu Kyi con un colpo di Stato. Secondo i militari, il governo di quest’ultima – premio Nobel per la Pace nel ’91 – ha attaccato la cultura tradizionale del Paese, profondamente buddista, spiega il quotidiano Il Messaggero. Le duedisi chiamano Nang Mwe San e Thinzar Wint Kyaw: la prima, si legge in un comunicato delle autorità, avrebbe ...

angiuoniluigi : RT @leggoit: #myanmar, due #modelle di #onlyfans arrestate: «Hanno postato foto e video porno» - ilghis27 : Myanmar, due modelle di Onlyfans arrestate: «Hanno postato foto e video porno» - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #myanmar, due #modelle di #onlyfans arrestate: «Hanno postato foto e video porno» - francobus100 : OnlyFans, due modelle del Myanmar postano foto e video hard: arrestate, rischiano 15 anni di carcere… - SaveMyanmarPeo2 : RT @leggoit: #myanmar, due #modelle di #onlyfans arrestate: «Hanno postato foto e video porno» -

Dire

modelle di Onlyfans hanno postato foto e video hard sui loro siti internet, e sono state arrestate. Non accade in Italia né in Europa, ma in(Birmania), Paese in cui la Giunta militare non ...Lo hanno fatto, concludono, 'senza il pudore che dovrebbe essere mantenuto dalle donne del'. Lemodelle dovranno affrontare le accuse previste dalla legge sulle transazioni elettroniche, ... Il ministro russo Lavrov in Myanmar, rinsaldati i rapporti commerciali (e militari) Con le due impiccagioni di venerdì, la “guerra alla droga” del governo di Singapore ha raggiunto il macabro record di 10 esecuzioni negli ultimi quattro mesi. Gli ultimi prigionieri messi a morte sono ...Due modelle di Onlyfans hanno postato foto e video hard sui loro siti internet, e sono state arrestate. Non accade in Italia né in Europa, ma in Myanmar (Birmania), Paese in cui la ...