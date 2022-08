Museo di Salò | Storie segrete gli incontri estivi

(Di domenica 7 agosto 2022)dipropone fino al 30 novembre un percorso sull’artista e scenografo Daniele Lievi (1954-1990). La mostra Carte-Teatro. Visioni, è ideata dal fratello Cesare e curata da Bianca Simoni. A agosto sono in programma alcunicoi curatori che presentano l’esposizione e i suoi materiali. Daniele Lievi: disegni artistici per scenografie teatrali Quali

gardapost

L'evento è in collaborazione conNovecento e Associazione N. Arte . E a seguire, un altro ...e Alessandro Di Nuzzo che racconta la sfida calcistica tra le due troupe di "Novecento" e "o le ...L'esposizione è organizzata dal Comune die dalattraverso più di 150 opere tra disegni, tele, studi per la scena, fotografie e video, in una vasta panoramica artistica che sottolinea la ... MuSa, al via le avventure al museo con “Lampi, tuoni e saette!”