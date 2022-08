Mountain bike, Coppa del Mondo: Sara Cortinovis terza tra le under 23 in Canada (Di domenica 7 agosto 2022) A Mont-Sainte-Anne (Canada) va in scena la penultima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Mountain bike. Sara Cortinovis ha conquistato uno splendido terzo posto nella gara riservata alle under 23. La classe 2003 ha concluso la prova con il tempo di 1h08:50 e riesce a salire sul podio con pieno merito, ribadendo ancora una volta tutta la sua caratura internazionale. A imporsi è stata la svizzera Noelle Buri in 1h07:05, con 47 secondi di vantaggio sulla statunitense Magidan Munro. Soltanto 19 atlete in gara, non c’erano altre italiane ai nastri di partenza. La gara maschile riservata agli under 23 si è risolta nel corso dell’ultimo giro. A imporsi è stato il cileno Martin Vidaurre Kossmann in 1h08:31, capace di lasciare sul posto lo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) A Mont-Sainte-Anne () va in scena la penultima tappa delladel2022 diha conquistato uno splendido terzo posto nella gara riservata alle23. La classe 2003 ha concluso la prova con il tempo di 1h08:50 e riesce a salire sul podio con pieno merito, ribadendo ancora una volta tutta la sua caratura internazionale. A imporsi è stata la svizzera Noelle Buri in 1h07:05, con 47 secondi di vantaggio sulla statunitense Magidan Munro. Soltanto 19 atlete in gara, non c’erano altre italiane ai nastri di partenza. La gara maschile riservata agli23 si è risolta nel corso dell’ultimo giro. A imporsi è stato il cileno Martin Vidaurre Kossmann in 1h08:31, capace di lasciare sul posto lo ...

