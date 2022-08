Mountain bike, Coppa del Mondo: Jolanda Neff domina in Canada, Martina Berta ottima quarta (Di domenica 7 agosto 2022) Jolanda Neff ha vinto la penultima tappa della Coppa del Mondo di Mountain bike, andata in scena a Mont Sainte Anne (Canada). La Campionessa Olimpica di cross country ha dimostrato tutto il suo strapotere in terra americana, conquistando il secondo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quello ottenuto a Nove Mesto. La 29enne svizzera ha demolito la concorrenza con grande personalità, risultanto imprendibile per tutte le avversarie. La Campionessa del Mondo 2017, vincitrice della Sfera di Cristallo in tre occasioni, ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h26:53. Le rivali sono giunte a quasi un minuto di ritardo: seconda piazza per l’austriaca Mona Mitterwalner (a 56”), terzo posto per la statunitense Haley Batten (a ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)ha vinto la penultima tappa delladeldi, andata in scena a Mont Sainte Anne (). La Campionessa Olimpica di cross country ha dimostrato tutto il suo strapotere in terra americana, conquistando il secondo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quello ottenuto a Nove Mesto. La 29enne svizzera ha demolito la concorrenza con grande personalità, risultanto imprendibile per tutte le avversarie. La Campionessa del2017, vincitrice della Sfera di Cristallo in tre occasioni, ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h26:53. Le rivali sono giunte a quasi un minuto di ritardo: seconda piazza per l’austriaca Mona Mitterwalner (a 56”), terzo posto per la statunitense Haley Batten (a ...

