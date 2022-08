MotoGp Silverstone: Bagnaia batte Vinales in volata all’ultimo giro, 3° Miller. Grande rimonta di Bastianini che chiude 4° (Di domenica 7 agosto 2022) Bagnaia batte in volata Vinales all’ultimo giro e vince la dodicesima tappa del motomondiale a Silverstone. chiude terzo Miller davanti a Bastianini, autore di una straordinaria rimonta. Bagnaia batte Vinales in volata e conquista la tappa di Silverstone Francesco Bagnaia batte Vinales in volata all’ultimo giro e vince il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del mondiale MotoGp. Il pilota della Ducati centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Assen (la quarta ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022)ine vince la dodicesima tappa del motomondiale aterzodavanti a, autore di una straordinariaine conquista la tappa diFrancescoine vince il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del mondiale. Il pilota della Ducati centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Assen (la quarta ...

