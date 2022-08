MotoGP | Maverick Vinales | “Ho provato a vincere | Bagnaia è stato intelligente a chiudere”

Leggi su oasport

(Di domenica 7 agosto 2022)ha conquiil secondo posto nel GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Silverstone. Lo spagnolo si è distinto in sella alla sua Aprilia e si è dovuto inchinare soltanto al cospetto di un sontuoso Francesco, capace di imporsi al termine di un bel duello. Si tratta del secondo podio consecutivo per l’iberico dopo il terzo posto di Assen, a dimostrazione di avere trovato il giusto feeling con la moto italiana dopo un complicato inizio di stagione.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Ho. Sono molto felice, siamo riusciti a essere forti. Volevo, ma ...