MotoGP, Marco Bezzecchi: "Sono felicissimo per il successo di Pecco. Il bilancio è positivo" (Di domenica 7 agosto 2022) Marco Bezzecchi esprime la propria opinione alla stampa al termine del GP Gran Bretagna, 12ma prova del Motomondiale 2022. Il romagnolo ha concluso l'evento di Silverstone al 10mo posto alle spalle dello spagnolo Aleix Espargarò (Aprilia) e del francese Fabio Quartararo (Yamaha), in difficoltà quest'oggi. Il nostro connazionale ha riportato ai media a 'Sky Sport MotoGP': "Sono felicissimo per Pecco, questa mattina dopo il warm-up ci siamo confrontati. Gli ho dato le mie sensazioni e fortunatamente l'ho convinto a montare le gomme giuste per vincere". Il romagnolo ha continuato il suo intervento dicendo: "Il bilancio è positivo del fine settimana".

