MotoGP | le pagelle del GP di Silverstone | Bagnaia maiuscolo | Quartararo soffre la bagarre | rinasce Bastianini

Leggi su oasport

(Di domenica 7 agosto 2022) LEDEL GP GRAN BRETAGNA 2022 Francesco(Ducati) 9: non era il più veloce in pista, ma ha vinto. Un successo diverso dal solito per “Pecco”, che ha fatto la differenza più grazie alla regolarità che alla performance pura. Degna di nota la risposta all’attacco di Viñales al penultimo giro in un momento difficile ma potenzialmente decisivo per continuare a sognare la rimonta nel Mondiale. Maverick Viñales (Aprilia) 9: con un pizzico di cattiveria in più nei sorpassi durante la prima metà di gara (o comunque una partenza più efficace) avrebbe vinto con margine, grazie ad un passo davvero impressionante e alla consueta gestione ottimale delle gomme. Dopo gli indizi di Sachsenring e Assen, questo weekend è arrivata la prova definitiva. Il miglior Maverick è tornato. Jack Miller (Ducati) 8: prestazione molto solida, con un ritmo quasi identico ...