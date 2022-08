MotoGP, la nuova griglia di partenza del GP di Gran Bretagna: cosa cambia con la penalità di Stefan Bradl (Di domenica 7 agosto 2022) Gli steward della MotoGP hanno ufficializzato una nuova penalità che cambia almeno in parte la griglia di partenza del Gran Premio di Gran Bretagna 2022, valido come dodicesimo atto stagionale del Motomondiale. Stefan Bradl è stato infatti retrocesso di 3 posizioni sullo schieramento di partenza odierno per aver ostacolato Marco Bezzecchi (impegnato in un giro veloce) durante il Q1 delle qualifiche. Il tedesco della Honda, chiamato a sostituire l’infortunato Marc Marquez, aveva chiuso le prove ufficiali in 18ma posizione mancando l’accesso in Q2. Nessuna novità quindi nella prima parte del gruppo, mentre guadagnano una posizione in griglia Pol Espargarò (da 19° a 18°), ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Gli steward dellahanno ufficializzato unachealmeno in parte ladidelPremio di2022, valido come dodicesimo atto stagionale del Motomondiale.è stato infatti retrocesso di 3 posizioni sullo schieramento diodierno per aver ostacolato Marco Bezzecchi (impegnato in un giro veloce) durante il Q1 delle qualifiche. Il tedesco della Honda, chiamato a sostituire l’infortunato Marc Marquez, aveva chiuso le prove ufficiali in 18ma posizione mancando l’accesso in Q2. Nessuna novità quindi nella prima parte del gruppo, mentre guadagnano una posizione inPol Espargarò (da 19° a 18°), ...

infoitsport : MotoGP, Bastianini con le ali da Pokemon: Ducati prepara la nuova carena - corsedimoto : ENEA BASTIANINI a Silverstone con delle alette sul codone della sua Ducati. Nel weekend MotoGP a Silverstone arrive… - masami103vs : RT @gponedotcom: L'obiettivo della nuova carta è accompagnare un numero sempre maggiore di cittadini verso la “cashless society” attraverso… - gponedotcom : L'obiettivo della nuova carta è accompagnare un numero sempre maggiore di cittadini verso la “cashless society” att… - daniprota : Nuova puntata di Inchiostro e Pixel! Lo so, il tema è atipico, ma non potevo non dedicare un episodio alle due docu… -