MotoGp | Gb | Bagnaia ' E' stata la mia migliore vittoria'

(Di domenica 7 agosto 2022) "Il team ha svolto un lavoro incredibile. Considero questaa Silverstone lain carriera. Non è mai semplice vincere e oggi abbiamo sofferto di più. Non è stato semplice, perché per ...

Eurosport_IT : WONDERFUL PECCO! ?????? Bagnaia resiste a Viñales negli ultimi due giri e conquista la quarta vittoria della stagione… - SkySportMotoGP : ?? PECCO BAGNAIA CONQUISTA SILVERSTONE ? Cadute senza conseguenze per Zarco e Mir I RISULTATI ?… - AFP : #BREAKING Italian Francesco Bagnaia wins British MotoGP #AFPSports - askanews_ita : Trionfo #Bagnaia a #Silverstone, #Pecco riapre i giochi mondiali #MotoGp - FormulaPassion : #MotoGP: #Vinales ha dichiarato onestamente di aver pensato di vincere il #BritishGP -

Così Francesco, nell'intervista dopogara, ha commentato il successo sul circuito di Silverstone, nel Gp di Gran Bretagna della. . 7 agosto 2022Il pilota italiano della Ducati ha trionfato in Gran Bretagna, conquistando il secondo successo consecutivo dopo quello in Olanda Peccoconcede il bis: suo il Gp di Sliverstone, alle sue spalle Maverick Vinales, terzo Jack Miller. Decisiva tra i primi due l'ultima curva, con Vinales a caccia del sorpasso ma lo spagnolo ...(ANSA) - ROMA, 07 AGO - 'Il team ha svolto un lavoro incredibile. Considero questa vittoria a Silverstone la migliore in carriera. Non è mai ...Il pilota della Ducati centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Assen. Secondo Maverick Vinales, chiude il podio Jack Miller. Solamente ottavo Quartararo che conserva, però, ampiamente la ...