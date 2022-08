MotoGP, Francesco Bagnaia riapre uno spiraglio per il Mondiale. La ricetta: non guardare la classifica e pensare a vincere (Di domenica 7 agosto 2022) “A casa loro“: così l’aveva detta nel 2018 Sebastian Vettel, trionfante a Silverstone (Gran Bretagna) in F1. I colori rossi ci sono anche in questa circostanza e l’orgoglio italiano è pieno nel suo essere, parlando di Francesco Bagnaia e di Ducati. Grandissima prestazione di Pecco che ha ricominciato da dove aveva concluso. Nell’Università del Motociclismo, ad Assen (Paesi Bassi), il ducatista si laureato con lode e lo stesso ha fatto nello scenario cardine del Motorsport. Sull’asfalto britannico, il piemontese è riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle in un weekend tribolato. Il feeling con il posteriore non c’era e la GP22 non era così amica come avrebbe desiderato. In perfetto “Valentino Rossi’s style”, Pecco ha tirato fuori il coniglio dal cilindro la domenica mattina, provando la dura al posteriore e avendo quel feeling che tanto desiderava. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) “A casa loro“: così l’aveva detta nel 2018 Sebastian Vettel, trionfante a Silverstone (Gran Bretagna) in F1. I colori rossi ci sono anche in questa circostanza e l’orgoglio italiano è pieno nel suo essere, parlando die di Ducati. Grandissima prestazione di Pecco che ha ricominciato da dove aveva concluso. Nell’Università del Motociclismo, ad Assen (Paesi Bassi), il ducatista si laureato con lode e lo stesso ha fatto nello scenario cardine del Motorsport. Sull’asfalto britannico, il piemontese è riuscito a mettere insieme i pezzi del puzzle in un weekend tribolato. Il feeling con il posteriore non c’era e la GP22 non era così amica come avrebbe desiderato. In perfetto “Valentino Rossi’s style”, Pecco ha tirato fuori il coniglio dal cilindro la domenica mattina, provando la dura al posteriore e avendo quel feeling che tanto desiderava. ...

