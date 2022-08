MotoGP, Enea Bastianini: “Ho mangiato tutti come Pac Man, peccato per la partenza. Il podio era vicino” (Di domenica 7 agosto 2022) Enea Bastianini ha conquistato un prezioso quarto posto nel GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il centauro della Ducati del Team Gresini si è reso protagonista di una spettacolare rimonta e ha chiuso la gara a ridosso del podio, su cui sono saliti nell’ordine Francesco Bagnaia, Maverick Vinales e Jack Miller. Il pilota italiano ha mostrato i muscoli in maniera perentoria e ha ottenuto il risultato di prestigio, riuscendo a incominciare al meglio la seconda parte di stagione dopo qualche passo falso di troppo commesso prima della pausa. Enea Bastianini ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Oggi sono dovuto entrare in modalità Pac Man e mangiare tutti. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022)ha conquistato un prezioso quarto posto nel GP di Gran Bretagna 2022, tappa del Mondialeche è andata in scena sul circuito di Silverstone. Il centauro della Ducati del Team Gresini si è reso protagonista di una spettacolare rimonta e ha chiuso la gara a ridosso del, su cui sono saliti nell’ordine Francesco Bagnaia, Maverick Vinales e Jack Miller. Il pilota italiano ha mostrato i muscoli in maniera perentoria e ha ottenuto il risultato di prestigio, riuscendo a incominciare al meglio la seconda parte di stagione dopo qualche passo falso di troppo commesso prima della pausa.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni di Sky Sport: “Oggi sono dovuto entrare in modalità Pac Man e mangiare. ...

AleColumn99 : Con questo P1-P4 questa è la miglior gara di quest'anno della coppia Pecco-Enea, finora era Austin con P1-P5 La mig… - AleColumn99 : RT @giroveloce: #Enea 'Senza un'aletta non è stato facile capire come guidare, avevo difficoltà soprattutto nei cambi di direzione. Sì, ho… - giroveloce : #Enea 'Senza un'aletta non è stato facile capire come guidare, avevo difficoltà soprattutto nei cambi di direzione.… - gigione17 : RT @DLenz96: PECCOOO IMPENSABILE! VITTORIA IMPENSABILE A SILVERSTONE! Doppio podio con Jack! Bravissimi Enea e Jorge! CHE GARA IMPENSABILE… - motorboxcom : #MotoGP Fabio #Quartararo sempre in testa al mondiale, ma Pecco #Bagnaia prosegue la rimonta: ora è terzo! Quarto E… -