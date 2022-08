MotoGP, 8 gare al termine del Mondiale. Quali piste saranno favorevoli a Bagnaia e Quartararo (Di domenica 7 agosto 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna è ormai passato agli archivi e a questo punto mancano otto tappe al termine del Mondiale MotoGP 2022, che si concluderà il prossimo 6 novembre con il gran finale di Valencia. Il trionfo odierno a Silverstone ha aumentato le quotazioni di Francesco Bagnaia, che ha approfittato del passaggio a vuoto del leader Fabio Quartararo per portarsi a -49 dalla vetta del campionato. Un gap ancora importante ma non definitivo, nel caso in cui “Pecco” dovesse infilare una buona striscia di vittorie senza più sbagliare nulla da qui a fine anno. Andiamo dunque a proiettarci verso i prossimi appuntamenti per capire Quali piste potranno essere favorevoli a Bagnaia e Quartararo, senza dimenticarci ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Il Gran Premio di Gran Bretagna è ormai passato agli archivi e a questo punto mancano otto tappe aldel2022, che si concluderà il prossimo 6 novembre con il gran finale di Valencia. Il trionfo odierno a Silverstone ha aumentato le quotazioni di Francesco, che ha approfittato del passaggio a vuoto del leader Fabioper portarsi a -49 dalla vetta del campionato. Un gap ancora importante ma non definitivo, nel caso in cui “Pecco” dovesse infilare una buona striscia di vittorie senza più sbagliare nulla da qui a fine anno. Andiamo dunque a proiettarci verso i prossimi appuntamenti per capirepotranno essere, senza dimenticarci ...

