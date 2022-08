Motocross, Gara-1 GP Svezia MXGP: Renaux guida la festa di Yamaha (Di domenica 7 agosto 2022) Maxime Renaux ha siglato una bellissima affermazione nel corso della Gara-1 del GP di Svezia per quanto riguarda il Mondiale MXGP. Il francese e Yamaha festeggiano monopolizzando il podio con il #959 del gruppo che ha saputo primeggiare sullo svizzero Jeremy Seewer e l’olandese Glenn Coldenhoff. Partenza perfetta per le Yamaha sulla terra scandinava con Maxime Renaux davanti a Jeremy Seewer. Il francese e l’elvetico hanno iniziato a dettare il passo, davanti a Glenn Coldenhoff che provava a reggere il ritmo dei primi due ed a respingere Tim Gajser (Honda). Il leader del Mondiale ha iniziato a salire di colpi nei minuti seguenti, una situazione già vista nel corso di questa stagione. Lo sloveno si è messo all’inseguimento della Top3, monopolizzata dalla casa ... Leggi su oasport (Di domenica 7 agosto 2022) Maximeha siglato una bellissima affermazione nel corso della-1 del GP diper quanto riguarda il Mondiale. Il francese efesteggiano monopolizzando il podio con il #959 del gruppo che ha saputo primeggiare sullo svizzero Jeremy Seewer e l’olandese Glenn Coldenhoff. Partenza perfetta per lesulla terra scandinava con Maximedavanti a Jeremy Seewer. Il francese e l’elvetico hanno iniziato a dettare il passo, davanti a Glenn Coldenhoff che provava a reggere il ritmo dei primi due ed a respingere Tim Gajser (Honda). Il leader del Mondiale ha iniziato a salire di colpi nei minuti seguenti, una situazione già vista nel corso di questa stagione. Lo sloveno si è messo all’inseguimento della Top3, monopolizzata dalla casa ...

