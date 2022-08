Moto3: Foggia vince a Silverstone, e riapre la corsa mondiale (Di domenica 7 agosto 2022) Impresa in Moto 3 di Dennis Foggia che grazie a un giro finale - show si è andato a prendere la vittoria del gp di Silverstone davanti a Masia e Oncu. "Sono tornato al podio con un successo - ha detto ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 7 agosto 2022) Impresa in Moto 3 di Dennische grazie a un giro finale - show si è andato a prendere la vittoria del gp didavanti a Masia e Oncu. "Sono tornato al podio con un successo - ha detto ...

