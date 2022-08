Moto2 | Augusto Fernandez vince a Silverstone e conquista la vetta del Mondiale Vietti 6°

Leggi su oasport

(Di domenica 7 agosto 2022) Vittoria di qualità e in rimonta per lo spagnolo(Gran Bretagna), sede del round del2022 di. Sulla pista britannica l’iberico del Red Bull KTM Ajo ha trionfato con un margine risicato di 0.070 su un mai domo Alonso Lopez (CAS Speed Up) e 0.662 sul britannico Jake Dixon (GasGas Aspar Team). Ci ha provato Lopez a far saltare il banco, manelle ultime tornate ha cambiato ritmo e inanellando giri velocissimi da 2:04 alto ha saputo risalire la china e con un sorpasso fantastico nel t-4 si è preso una vittoria significativa. A completare il quadro della top-10 troviamo il giapponese Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) a 1.741, lo spagnolo Aron Canet (Flexbox HP40) a 1.946, Celestino(Mooney VR46 Racing Team) a ...