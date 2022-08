Moto2 | Augusto Fernandez domina anche il warm-up del GP di Gran Bretagna | 4° Arbolino | solo 11° Vietti

(Di domenica 7 agosto 2022)non si ferma più e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, ha messo a segnoil miglior tempo nel corso del-up delPremio di, dodicesimo appuntamento del Mondiale di2022. Sul tracciato di Silverstone, ancora baciato dal sole e da temperature particolarmente fresche, è un vero e proprio festival spagnolo con sei piloti nelle prime 10 posizioni, confermando quando visto nei due giorni precedenti. Come detto, è di(Red Bull KTM Ajo) il miglior crono della sessione mattutina in 2:04.403 con ben 384 millesimi di vantaggio sul suo connazionale Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) e 421 sull’ennesimo spagnolo Aron Canet (Kalex Flexbox). ...

OA_Sport : #Moto2, Augusto #Fernandez domina anche il warm-up del #BritishGP, 4° #Arbolino, solo 11° #Vietti - BomberYellow46 : Pronostici gare #BritishGP #Moto3 ?? Oncü ?? Foggia ?? Riccardo Rossi #MotoGP ?? Vinales ?? Quartararo ?? Zarco #Moto2… - gdstwits : Moto2 Gp Gran Bretagna Qualifiche – Augusto Fernandez conquista la pole - gdstwits : Moto2 Gp Gran Bretagna Qualifiche – Augusto Fernandez ha conquistato la pole - sportli26181512 : Moto2, GP di Gran Bretagna a Silverstone: Fernandez in pole. Vietti partirà 5°: Augusto Fernandez si conferma l'uom… -

11.29 Grazie per la cortese attenzione e ci rivediamo alle ore 15.30 per la gara. 11.27 Celestino Vietti non eccezionale in questo turno mattutino. Solo un giro buono che lo ha portato in 11a ...: Mondiale piloti: 1) Celestino Vietti (ITA/Kalex) 146 punti 2)Fernandez (SPA/KTM) 146 3) Ai Ogura (JPN/Honda) 145 4) Aron Canet (SPA/Kalex) 116 5) Tony Arbolino (ITA/Kalex) 104 ... ...Il pilota del Team KTM Ajo ha fatto segnare il miglior giro con il crono di 2:04.103, crono che gli ha permesso di battere di 0.034s Joe Roberts (ItalTrans) e per 0.143s Ai Ogura (Team Asia) Quarto te ...Non arrivano buone notizie da Silverstone (Gran Bretagna), sede del dodicesimo round del Motomondiale 2022, per Celestino Vietti. L'attuale leader della classifica del campionato di Moto2, insieme all ...