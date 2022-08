“Motivi disciplinari”: Juventus, Allegri lo esclude a sorpresa (Di domenica 7 agosto 2022) Massimiliano Allegri ha escluso il giocatore dai convocati per Motivi disciplinari dalla partita che la Juventus disputerà con l’Atletico Alle 18:00 di questo pomeriggio si disputerà un’amichevole di lusso tra Juventus e Atletico Madrid. Doveva disputarsi qualche giorno fa ma è stata annullata per le tensioni sulla Striscia di Gaza. Una scelta ragionevole e quindi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 7 agosto 2022) Massimilianoha escluso il giocatore dai convocati perdalla partita che ladisputerà con l’Atletico Alle 18:00 di questo pomeriggio si disputerà un’amichevole di lusso trae Atletico Madrid. Doveva disputarsi qualche giorno fa ma è stata annullata per le tensioni sulla Striscia di Gaza. Una scelta ragionevole e quindi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

romeoagresti : #Kean out in #JuveAtleti per motivi disciplinari: è arrivato tardi alla convocazione ?? @GoalItalia - DiMarzio : .@juventusfc, Moise #Kean escluso dall'amichevole contro l'@Atleti per motivi disciplinari - GiovaAlbanese : #Kean in tribuna per #JuveAtleti per motivi disciplinari: è arrivato tardi alla convocazione. #Juventus - francuzziellu : @Andry1227982318 Arrivato tardi stamattina È fuori x motivi disciplinari. Neanche in panchina Vada fuori dai coglio… - silviomass75 : Quindi Pellegrini infortunato prima della partita, Kean non convocato per motivi disciplinari :cominciamo bene! Va… -