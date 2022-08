Monza, Galliani: 'Se prendo Icardi? Non lo so. Vediamo cosa succede' (Di domenica 7 agosto 2022) Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, è intervenuto a Mediaset prima della sfida di Coppa Italia con il Frosinone: "Se... Leggi su calciomercato (Di domenica 7 agosto 2022) Adriano, amministratore delegato del, è intervenuto a Mediaset prima della sfida di Coppa Italia con il Frosinone: "Se...

marcoconterio : ?????? #Monza scatenato sul mercato. Il prossimo arrivo sarà in difesa e il nome più caldo adesso è quello di Pablo M… - Emma_DMW : RT @NicoSchira: Adriano #Galliani a Italia1 ammicca a Mauro #Icardi al #Monza: “Se lo prendo? Non lo so... (sorriso, ndr). Stasera non si p… - SBKreal : RT @NicoSchira: Adriano #Galliani a Italia1 ammicca a Mauro #Icardi al #Monza: “Se lo prendo? Non lo so... (sorriso, ndr). Stasera non si p… - hbk_89 : RT @NicoSchira: Adriano #Galliani a Italia1 ammicca a Mauro #Icardi al #Monza: “Se lo prendo? Non lo so... (sorriso, ndr). Stasera non si p… - NicoSchira : Adriano #Galliani a Italia1 ammicca a Mauro #Icardi al #Monza: “Se lo prendo? Non lo so... (sorriso, ndr). Stasera… -