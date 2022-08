Monza, Galliani: “Petagna? Napoli bottega cara. Per Icardi vediamo” (Di domenica 7 agosto 2022) “Petagna è un ragazzo che stimo e a cui voglio bene. Il Napoli però è una bottega cara, vediamo. Icardi? vediamo, non so. I giorni del Condor sono un po’ più avanti. De Ketelaere? Ieri ho visto l’amichevole del Milan, questo ragazzo ha un po’ di movenze di Kakà, ma vedremo: Kakà è diventato Pallone d’oro, è stato l’ultimo a vincerlo da giocatore in Italia. Auguro a questo ragazzo di seguire le orme di Ricardo. Scudetto? Da 20 anni anni lo scudetto lo vincono Juventus, Inter o Milan e non credo che la cosa cambierà. La Roma farà un grande campionato e il Napoli ha una buona squadra”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, rilasciate ai microfoni di Italia Uno nel ... Leggi su sportface (Di domenica 7 agosto 2022) “è un ragazzo che stimo e a cui voglio bene. Ilperò è una, non so. I giorni del Condor sono un po’ più avanti. De Ketelaere? Ieri ho visto l’amichevole del Milan, questo ragazzo ha un po’ di movenze di Kakà, ma vedremo: Kakà è diventato Pallone d’oro, è stato l’ultimo a vincerlo da giocatore in Italia. Auguro a questo ragazzo di seguire le orme di Ricardo. Scudetto? Da 20 anni anni lo scudetto lo vincono Juventus, Inter o Milan e non credo che la cosa cambierà. La Roma farà un grande campionato e ilha una buona squadra”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Adriano, amministratore delegato del, rilasciate ai microfoni di Italia Uno nel ...

