Monza, Di Marzio: "Acerbi nel mirino dei Brianzoli" (Di domenica 7 agosto 2022) Monza Acerbi- Il Monza continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Stasera alle ore 21:15 gli uomini di Stroppa inaugureranno la stagione in coppa Italia contro il Frosinone. Il Monza continua il suo mercato in entrata, con vari obbiettivi legati al pacchetto difensivo e offensivo. Per il ruolo di punta, i Brianzoli aspettano l'offerta adatta per acquistare Petagna dopo che, la trattativa è stata messa in stand-by. Per la difesa, invece, Stroppa chiede il prima possibile un rinforzo per acquisire ancor di più esperienza. Dopo l'acquisto di Ranocchia, Galliani punta un altro Italiano, si tratta di Francesco Acerbi in uscita dalla Lazio. L'ex Sassuolo non è più nemmeno nei piano di Sarri e si allena da solo a Formello, non più con la squadra.

CalcisticheNews : ?? ULTIM'ORA: Monza, rinforzo per la difesa: nelle prossime 48 ore si chiude per Pablo Marì dall'Arsenal. - Gianluc… - cnc_fb : @patry71 @Marco_Evang @OfficialASRoma Di Marzio dava interessamento Monza e Sarri lo dava Pedullà anche se lui non… - patry71 : @cnc_fb @Marco_Evang @OfficialASRoma Di Marzio chi ? Quello che ha sparato Icardi e Dybala al Monza ? Quello che da… - UraganoNA : @twittoilcalcio @DiMarzio 1/2 Io non sono amico di nessuno ma se rileggi sempre se esistono ancora gli articoli che… - patry71 : @megua3 Di Marzio chi ? Quello che dava per certo Sarri sulla panchina della Roma ? Quello che si e' inventato Dyba… -