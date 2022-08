Milan | Tonali si ferma | un obiettivo di mercato si propone? | News

AntoVitiello : Ultimo test amichevole finito 6-1 ma le attenzioni sono rivolte soprattutto alle condizioni di #Tonali. Problema in… - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | @acmilan, le condizioni di #Tonali e #Messias dopo l’amichevole con il @LRVicenza - lucabianchin7 : Tracce di #Milan 2022-23 dall'incontro con #Pioli di oggi in @Gazzetta_it: ?? #DeKetelaere è stato preso anche e s… - Den96109848 : RT @MilanLiveIT: ????#Milan - Lo Stop di #Tonali non cambia il mercato: il centrocampista serviva già. Contro l'Udinese è pronto #Krunic se… - AJMorales8792 : RT @AntoVitiello: Ultimo test amichevole finito 6-1 ma le attenzioni sono rivolte soprattutto alle condizioni di #Tonali. Problema in più… -

In una serata così rassicurante per il, ci sono un paio di note non proprio esaltanti. La prima riguarda l'infortunio toccato adopo 50 minuti: allarga il compasso delle gambe e si ferma ...(4 - 2 - 3 - 1) : Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez;, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Ballottaggi: Messias - Saelemaekers 55 - 45% De Ketelaere - Adli 55 - ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Col Vicenza 6-1, il gioco convince come i 15' di CDK. Stiramento per Sandro, rischia 2-3 settimane di stop Se 15 minuti appena, gli ultimi poi del test di ieri sera a Vicenza, non possono svelare il g ...