Milan, TMW: “Infortunio Tonali, cosa cambia per la mediana” (Di domenica 7 agosto 2022) Milan mediana- Il Milan continua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Ieri i Rossoneri hanno battuto per 6-1 il Vicenza, ottima gara di Rebic che ha realizzato una tripletta. Il Milan, nonostante la vittoria convincente è tornata dalla trasferta da Vicenza con tanta delusione. Sandro Tonali durante la gara, ha fatto un allungo, il suo solito generoso buttar sangue anche in amichevole per i Rossoneri, infortunandosi. Nelle prossime ore sapremo la diagnosi anche se si sospetta che sia uno stiramento, che lo terrebbe fuori per 1 mese circa. I Rossoneri, che già cercavano il sostituto di Kessiè, ora lavorano duramente sul mercato in entrata, dando priorità al centrocampista e non più al difensore. L’obiettivo era un Under 25 a costo basso con determinate caratteristiche fisiche e ... Leggi su seriea24 (Di domenica 7 agosto 2022)- Ilcontinua la sua preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali. Ieri i Rossoneri hanno battuto per 6-1 il Vicenza, ottima gara di Rebic che ha realizzato una tripletta. Il, nonostante la vittoria convincente è tornata dalla trasferta da Vicenza con tanta delusione. Sandrodurante la gara, ha fatto un allungo, il suo solito generoso buttar sangue anche in amichevole per i Rossoneri, infortunandosi. Nelle prossime ore sapremo la diagnosi anche se si sospetta che sia uno stiramento, che lo terrebbe fuori per 1 mese circa. I Rossoneri, che già cercavano il sostituto di Kessiè, ora lavorano duramente sul mercato in entrata, dando priorità al centrocampista e non più al difensore. L’obiettivo era un Under 25 a costo basso con determinate caratteristiche fisiche e ...

