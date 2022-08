Milan, senti Pancaro: “Pobega può rifare il percorso di Tonali” (Di domenica 7 agosto 2022) Giuseppe Pancaro, ex calciatore di Lazio e Milan ed oggi allenatore, ha detto la sua sulla possibile crescita di Tommaso Pobega Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 agosto 2022) Giuseppe, ex calciatore di Lazio eed oggi allenatore, ha detto la sua sulla possibile crescita di Tommaso

AntoVitiello : #DeKetelaere a Mtv: “Di solito sono molto calmo ma ero molto emozionato dall’interesse del Milan. Non sapevo come r… - strescino : RT @Juventus_a_vita: Bergamo a Meani: 'Mi sto anticipando per Juve-Milan.Ho messo Bertini, Trefoloni, De Santis, Paparesta. Senti Galliani… - fabiosiani77 : RT @Juventus_a_vita: Bergamo a Meani: 'Mi sto anticipando per Juve-Milan.Ho messo Bertini, Trefoloni, De Santis, Paparesta. Senti Galliani… - f_toso : RT @Juventus_a_vita: Bergamo a Meani: 'Mi sto anticipando per Juve-Milan.Ho messo Bertini, Trefoloni, De Santis, Paparesta. Senti Galliani… - Anakin77cr : RT @Juventus_a_vita: Bergamo a Meani: 'Mi sto anticipando per Juve-Milan.Ho messo Bertini, Trefoloni, De Santis, Paparesta. Senti Galliani… -